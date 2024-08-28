İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı'na sağlık ekiplerinin girişine izin vermiyor - Son Dakika
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İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı'na sağlık ekiplerinin girişine izin vermiyor

İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı\'na sağlık ekiplerinin girişine izin vermiyor

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun geniş çaplı saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na sağlık ekiplerinin girmesine izin vermediğini ve tıbbi yardım sağlamalarına engel olduğunu duyurdu.

28.08.2024 20:17
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Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun geniş çaplı saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na sağlık ekiplerinin girmesine izin vermediğini ve tıbbi yardım sağlamalarına engel olduğunu duyurdu.

Filistin Kızılayının Tulkerim'deki Müdür Yardımcısı Ahmed Zehran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün akşamdan bu yana İsrail ordusu Nur Şems Kampı'nın tüm girişlerini kapalı tutuyor ve sağlık ekiplerinin girişine izin vermiyor." dedi.

Nur Şems'te hastaların, diyaliz hastalarının ve doğum vakalarının olduğuna dair bildirimlerin kendilerine ulaştığını söyleyen Zehran, sağlık ekiplerinin tedaviye ihtiyaç duyan hastaları hastaneye ulaştıramadığını söyledi.

Zehran, "Sağlık ekiplerinin işini kolaylaştırmak için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile iletişim kurduk ama durum değişmedi." şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun Tulkerim'deki hastaneleri kuşattığına, ambulanslarda arama ve kimlik kontrolü yaptığına dikkati çeken Zehran, sağlık ekiplerinin çalışmalarının aksadığını ifade etti.

Filistin Kızılayının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı geniş çaplı saldırılarda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 22'sinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 662 Filistinli hayatını kaybetti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentler ve buradaki mülteci kampları, 7 Ekim'den beri İsrail'in yoğun şiddetine ve bölgede sivil halkın cezalandırıldığı altyapı yıkımına maruz kalıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı'na sağlık ekiplerinin girişine izin vermiyor - Son Dakika

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