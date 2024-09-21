İsrail Okula Hava Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika
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İsrail Okula Hava Saldırısı: 10 Ölü

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki bir okulu bombalayarak 10 kişinin ölümüne neden oldu.

21.09.2024 13:46
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İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin öldüğü bildirildi.

El-Ehli Baptist Hastanesinden bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin Zeytun Mahallesindeki okula düzenlediği hava saldırısında ölen 10 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini söyledi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail'in Zeytun Mahallesindeki Askule bölgesinde bir okula hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uşaklarının yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu okula hava saldırısı düzenlemesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Okula Hava Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika

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