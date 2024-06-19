İsrail Ordu Sözcüsü: Hamas'ı Ortadan Kaldıramayız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Ordu Sözcüsü: Hamas'ı Ortadan Kaldıramayız

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın bir fikir ve siyasi parti olduğunu belirterek, Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor. Hagari, Hamas'ın insanların kalplerine kök salmış olduğunu ve onun yerine başka bir şeyin geliştirilmesini önerdiğini söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise güvenlik kabinesinin Hamas'ın askeri ve idari olarak yok edilmesi hedefinin bulunduğunu savundu.

19.06.2024 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın bir fikir ve siyasi parti olduğunu belirterek, "Hamas, insanların kalplerine kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor." dedi.

Hagari, Kanal 13 televizyonuna, İsrail'in büyük bir insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savunduğu "Hamas'ın ortadan kaldırılması hedefine" ilişkin konuşan Hagari, "Hamas'ı yok etme fikri halkın gözüne kum atmaktır." ifadesini kullandı.

Hagari, "Hamas bir fikirdir, siyasi partidir. İnsanların kalplerinde kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor." diye konuştu.

"Hamas'ın yerine başka bir şeyin geliştirilmesini" öneren Hagari, Gazze'deki tüm esirlerin askeri saldırılarla geri getirilmesinin de "imkansız" olduğunu söyledi.

Netanyahu da Hagari'nin açıklamalarına tepki göstererek, güvenlik kabinesinin Gazze'deki saldırılara ilişkin "Hamas'ın askeri ve idari olarak yok edilmesi hedefinin bulunduğunu ve İsrail ordusunun da bunu yapmakla yükümlü olduğunu" savundu.

Kaynak: AA

İsrail, Hamas, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordu Sözcüsü: Hamas'ı Ortadan Kaldıramayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:33 CHP, Mehmet Şimşek’le ne görüşecek Özgür Özel tek tek açıkladı CHP, Mehmet Şimşek'le ne görüşecek? Özgür Özel tek tek açıkladı
21:15 Marmaray’da tekme ve yumruklar havada uçuştu Marmaray'da tekme ve yumruklar havada uçuştu
18:48 Hastane tuvaletine gizli kamera kuran adam evinde ölü bulundu Hastane tuvaletine gizli kamera kuran adam evinde ölü bulundu
14:26 Sinan Ateş’in eşi aldığı tehditleri sıralayıp 2 bakana çağrı yaptı: Geleni görmüyor musunuz Sinan Ateş'in eşi aldığı tehditleri sıralayıp 2 bakana çağrı yaptı: Geleni görmüyor musunuz?
21:04 Sürprize izin vermediler Almanya, Macaristan’ı da rahat geçti Sürprize izin vermediler! Almanya, Macaristan'ı da rahat geçti
19:51 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler’e sahip çıktı: Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler'e sahip çıktı: Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak
19:46 Komşuda yangın paniği Alevler başkenti tehdit ediyor Komşuda yangın paniği! Alevler başkenti tehdit ediyor
17:39 Büyük kapışma Batshuayi Aslan oluyor Büyük kapışma! Batshuayi Aslan oluyor
17:09 Baraja giren 3 kardeş boğularak can verdi Baraja giren 3 kardeş boğularak can verdi
16:54 Sokak hayvanları nasıl uyutulacak AK Parti’den yeni açıklama var Sokak hayvanları nasıl uyutulacak? AK Parti'den yeni açıklama var
16:44 Erdoğan’la görüşmesi İYİ Parti’yi karıştırmıştı Dervişoğlu’ndan Akşener’e bayram ziyareti Erdoğan'la görüşmesi İYİ Parti'yi karıştırmıştı! Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti
16:29 Batman’da bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi Batman'da bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi
16:27 Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler’e demediğini bırakmadı Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı
15:41 TFF kasasından Euro 2024’e kaç kişi götürüldü Ortaya atılan iddialara ilk yanıt TFF kasasından Euro 2024'e kaç kişi götürüldü? Ortaya atılan iddialara ilk yanıt
15:29 Uyumak için girdiği otogar mescidinden cesedi çıktı Uyumak için girdiği otogar mescidinden cesedi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 22:48:12. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Ordu Sözcüsü: Hamas'ı Ortadan Kaldıramayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement