İsrail Ordusu, 7 Ekim Saldırılarındaki Başarısızlıklar Hakkında Soruşturma Başlattı

İsrail ordusunun, 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlıklar hakkında ordu içinde yapılacak soruşturmaların başlatılması için komutanlıklara talimat verildiği bildirildi.
İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim 2023'teki saldırı hazırlıklarını fark edemeyen veya saldırı öncesinde yeterli tedbirleri almadığı düşünülen askeri birimler kendi içlerinde soruşturmalar yürütecek.
Soruşturmalar, Mart 2018'den 10 Ekim 2023'e kadar 5 yıllık zaman dilimindeki ordu içindeki operasyonel başarısızlıklara odaklanacak.
Her komutanlığın kendi içinde yürüteceği soruşturmalarda elde edilen bulguların da haziran başında İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye sunulması planlanıyor.
Bugün askeri birimlere gönderilen bir mektupta ifadelerine yer verilen Halevi, iç soruşturmaların İsrail güçlerinin (hatalarını) öğrenmesine yardımcı olmak amacıyla yapıldığını kaydetti.
Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin Gazze'de sürdürdüğü saldırıları ve ülkenin kuzeyinde Hizbullah ile çatışmalar sırasında gelişebilmesi ve Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle yerlerinden edilmiş İsraillilerin dönebilmesi için söz konusu iç soruşturmaların gerekli olduğu ifade edildi.
İsrail güçlerinin 7 Ekim ile ilgili ihmal ve başarısızlıkları
Halevi, kasımda yaptığı bir konuşmada, İsrail ordusunun, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarında başarısız olduğunu ve Gazze'ye saldırılardan sonra her şeyin soruşturulacağını ifade etmişti.
İsrail ordu radyosu ise 20 Şubat'ta Genelkurmay Başkanı Halevi'nin 7 Ekim saldırılarıyla sonuçlanan operasyonel başarısızlıkların soruşturulması için askeri birimlere talimat verdiğini duyurmuştu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Mart'taki haberinde, askeri istihbarat biriminin, geçen yıl Hamas'ın saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin 4 uyarı mektubu gönderdiği ancak siyasi kademenin bunları göz ardı edip görmezden geldiği aktarıldı.
Haberde ayrıca daha sonra Askeri İstihbarat Birimi Araştırma Dairesi Başkanı Tuğgeneral Amit Saar'ın, Hamas'ın saldırılarının hemen öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya göndermeyi planladığı, "Hamas'ın geniş çaplı bir saldırı düzenleme ihtimaline karşı uyarıda bulunduğu" bir mektup yazdığı belirtildi.
Saar'ın uyarı mektubunu, İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva ve Genelkurmay Başkanı Halevi'ye ilettiği onların Saar'a mektubu Netanyahu'ya göndermesi talimatı verdiğine dikkat çekildi.
Haberde, Saar'ın mektubunu 7-8 Ekim 2023'teki Yahudi bayramı sonrasında Netanyahu ve kabineye göndermeyi planladığı ancak Hamas'ın saldırılarının daha önce gerçekleştiği bilgisi verildi.
Öte yandan İsrail güçlerinin 7 Ekim'de Hamaslı ya da esir ayrımı yapmadan bazı sivilleri de öldürdüğüne dair haberler ülke medyasında yer bulmuştu.
Son Dakika › Güncel › İsrail Ordusu, 7 Ekim Saldırılarındaki Başarısızlıklar Hakkında Soruşturma Başlattı - Son Dakika
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