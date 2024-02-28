İsrail ordusu, askerlerine psikolojik destek sağlıyor - Son Dakika
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İsrail ordusu, askerlerine psikolojik destek sağlıyor

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana 30 bin askerin psikolojik danışmanlık almak için çağrı merkezleriyle iletişime geçtiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, askerlerin yüzde 85'inin psikolojik destek aldıktan sonra savaşa yeniden katıldığı belirtildi. Psikolojik sorun yaşayan yaklaşık 200 askerin ordudan çıkışının verildiği açıklamada, yeni bir psikoloji merkezi açılışının yapılacağı duyuruldu.

28.02.2024 20:47  Güncelleme: 20:49
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İsrail ordusu, bünyesindeki 30 bin askerin 7 Ekim 2023'ten bu yana psikolojik danışmanlık almak için çağrı merkezleriyle irtibata geçtiğini açıkladı.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, askerlerin yüzde 85'nin psikolojik destek aldıktan sonra savaşa yeniden katıldıkları belirtildi.

Psikolojik sorun yaşayan yaklaşık 200 askerin ordudan çıkışının verildiğine yer verilen açıklamada, askerler için Kalıcı Aile Merkezi, Muharebe Müdahale Birimi ve Travma Sonrası Kliniği bulunan yeni bir psikoloji merkezi açılışının yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'ye saldırıların başından bu yana ülkedeki Tabipler Birliğine bağlı ruh sağlığı servisinin, bu alanda işgücüne en iyi yanıtı vermek amacıyla tüm sektörlerdeki profesyonellerden oluşan bir ağı çalıştırdığının altı çizildi.

Açıklamaya göre, Ordu Sağlık Birlikleri'nin çağrı merkezi askerlere ilk müdahaleyi sağlamak amacıyla haftanın 7 günü 24 saat boyunca hizmet veriyor.

Kaynak: AA

İsrail, Ordu, Politika, Güncel, Son Dakika

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