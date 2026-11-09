İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Kefer Tebnit ve Kantara'yı vurdu - Son Dakika
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İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Kefer Tebnit ve Kantara'yı vurdu

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İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenledi. NNA'ya göre Nebatiye'ye bağlı Kefer Tebnit ve Kantara ile Sur'a bağlı Mansuri ve Mecdel Zun beldeleri hedef alındı, saldırılar sürüyor.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Tebnit ve Kantara beldelerini hedef aldı.

İsrail topçuları ise Sur kentine bağlı Mansuri ve Mecdel Zun beldeleri ile Suluki Vadisi ve Mercayun Ovası'na saldırılar gerçekleştirdi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 390 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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