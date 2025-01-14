İsrail, Batı Şeria'da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarla 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Eriha kentine bağlı ez-Zebidat köyüne baskın düzenleyerek 20 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine bağlı Dura beldesine yaptığı baskında 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, El Halil kentine bağlı Sair beldesine düzenlediği baskın sırasında Filistinlilere ateş açtı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, El Halil kentinde İsrail askerlerinin kurşunuyla boynundan yaralanan 19 yaşındaki Filistinli gencin hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.