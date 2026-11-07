İsrail ordusu Batı Şeria'da 6 Filistinliyi gözaltına aldı, Cenin'de 5 kişi götürüldü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlediği baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail güçlerinin, Nablus kentinin doğusundaki Asker Mülteci Kampı'nda çok sayıda eve baskın düzenlediği belirtildi.

Haberde, İsrail güçlerinin burada bir genci gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail ordusu ayrıca Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda da çok sayıda eve baskın düzenleyerek arama yaptı ve evlerdeki eşyalara zarar verdi.

Baskınlar kapsamında Selfit'in batısındaki Zeviyye, Tubas'ın güneyindeki Tamun, Tulkerim'in doğusundaki İktaba beldeleri ile Ramallah'ın güneyindeki Emari Mülteci Kampı da hedef alındı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da kadın, erkek ve çocukların gözaltına alındığı baskınlarını neredeyse her gün sürdürüyor. Baskınlarda Filistinlilerin evlerine girildiği, ailelerin saldırılara maruz kaldığı ve ev eşyalarının tahrip edildiği bildiriliyor.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 9 bin 350 Filistinli tutuklunun bulunduğu, bunların 350'sinin çocuk, 90'ının kadın olduğu belirtiliyor.

İnsan hakları kuruluşları, Filistinli tutukluların işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi uygulamalara maruz kaldığını, bu nedenle onlarca kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor.