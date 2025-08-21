İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlarına Devam Ediyor

21.08.2025 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'da yapıları yıkmaya ve baskınlar düzenlemeye devam ediyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskınlarını ve Filistinlilere ait yapıları yıkmayı sürdürüyor.

Tubas Vilayeti ve Kuzey Ağvar dosyalarından sorumlu Mutez Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna bağlı buldozerlerin Kuzey Ağvar'daki Ayn el-Helva'da bazı yapıları yıktığını belirtti.

Yıkılan yapılar arasında konutların yanı sıra tarım arazilerinde tenekeden yapılmış barakaların da bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 1995 yılında Filistin ile İsrail arasında imzalanan II. Oslo Anlaşması hatırlatılarak İsrail ordusunun söz konusu yapıları "ruhsatsız oldukları" iddiasıyla yıktığı vurgulandı.

İsrail'in Batı Şeria'daki baskınları

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki bazı beldeleri de giriş çıkışlara kapatarak bölgeye baskınlar düzenledi.

Ramallah'ın doğusundaki El-Muğayyir beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, sokağa çıkma yasağı uyguladı.

AA'ya konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Muğayyir'e takviye kuvvet gönderdiğini, belde merkezinde çok sayıda genci de gözaltına aldığını aktardı.

Ayrıca görgü tanıkları, Muğayyir beldesinin yanı sıra Turmus Ayya, Ebu Falah ve Duma gibi bazı beldelerin de girişlerinin kapatıldığını söyledi.

Tanıklar, İsrail ordusunun Batı Şeria genelinde birçok kent, kasaba ve mülteci kampına baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sokağa Çıkma Yasağı, Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, ramallah, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım
Burası Hindistan değil Türkiye Tuvalette kokoreç hazırladılar Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 16:49:44. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.