İsrail ordusu Batı Şeria'da cenaze teslim edip 3 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu Batı Şeria'da cenaze teslim edip 3 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail ordusu Batı Şeria'da 9 Ekim'de öldürdüğü Filistinlinin cenazesini teslim etti, farklı bölgelerdeki baskınlarda 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Cenaze, El Halil'in batısındaki Beyt Ula belediye başkanı ve ambulans ekibi tarafından El Halil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde 9 Ekim'de öldürdüğü Filistinlinin cenazesini teslim ederken, farklı bölgelere baskınlar düzenleyerek 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, El Halil kentinin batısındaki Beyt Ula beldesinin Belediye Başkanı Mahmud Nevvaf es-Serahin ile belediyeye bağlı ambulans ekibi, Şadi Ahmed el-Acarime'nin cenazesini teslim alarak El Halil Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Acarime'nin iki gün önce El Halil ile Beytüllahim'i birbirine bağlayan yolda öldürüldüğü, İsrail güçlerinin o tarihten bu yana cenazeyi alıkoyduğu belirtildi.

WAFA, İsrail ordusunun El Halil kentinin güneyine düzenlediği baskında 2 Filistinliyi, kentin kuzeyindeki Arrub Mülteci Kampı'nda ise daha önce İsrail hapishanelerinde tutulan yaralı bir Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

İsrail güçleri, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Deyr Dibvan ve Sincil beldelerine de baskın düzenleyerek ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin'in Sesi radyosu, İsrail ordusunun El-Bire kent merkezindeki Ömeri Camisi çevresine düzenlediği baskında yoğun şekilde gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını aktardı.

Radyo ayrıca, İsrail güçlerinin işgal altındaki Kudüs'ün kuzeydoğusunda bulunan Hizma beldesinin girişlerini kapattığını ve Filistinlilere ses bombaları attığını duyurdu.

Filistin televizyonu ise İsrail güçlerinin Nablus'un güneyindeki Madama ile Asira el-Kıbliyye arasındaki yolun yanında zeytin ağaçlarını söktüğünü ve araziyi iş makineleriyle tahrip ettiğini bildirdi. Aynı sırada köy girişlerinin toprak yığınlarıyla kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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