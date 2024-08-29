İsrail ordusu, Batı Şeria'daki saldırıların birkaç gün sürebileceğini bildirdi - Son Dakika
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İsrail ordusu, Batı Şeria'daki saldırıların birkaç gün sürebileceğini bildirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde devam eden 'geniş çaplı' saldırıların birkaç gün veya daha uzun sürebileceğini açıkladı. Saldırılar, güvenlikle ilgili hedefler gerçekleşinceye kadar devam edecek. İsrail ordusu, saldırıların Batı Şeria'da patlayıcı madde üretiminde yaşanan artışla ilişkili olduğunu öne sürüyor. Şu ana kadar 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ve 45 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

29.08.2024 18:47
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde devam eden "geniş çaplı" saldırıların birkaç gün veya daha uzun sürebileceğini bildirdi.

Ordu Sözcülüğünden Binbaşı Ella Waweya, Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına düzenlenen saldırılarla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

"Operasyonun" güvenlikle ilgili hedefler gerçekleşinceye kadar devam edeceğini söyleyen Waweya, "Birkaç gün ya da gerekirse daha uzun sürecek çatışmalara tanık olabiliriz." dedi.

İsrailli güvenlik kaynakları, dün başlatılan "geniş çaplı" saldırıların Batı Şeria'da patlayıcı madde üretiminde yaşanan artışla ilişkili olduğunu öne sürüyor.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da dün başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, 45 kişinin ise gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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