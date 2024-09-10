İsrail Ordusu Batı Şeria'da Tahribat Yaptı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Tahribat Yaptı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi ve su kuyusunu tahrip etti. İsrail güçleri, Filistinlilere ait ev ve mülkleri 'ruhsatsız olduğu' iddiasıyla yıkmaya devam ediyor.

10.09.2024 11:47
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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi ve su kuyusunu tahrip etti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, aktivist Usame Mehamira, İsrail ordusunun Yatta'nın doğusundaki el-Kermel kasabasına bağlı el-Halidiyye bölgesine baskın düzenlediğini söyledi.

İsrail güçlerinin Filistinlilere ait bir ev, bir su kuyusu ve istinat duvarını tahrip ettiğini belirten Mehamira, yıkılan evin sahibinin gelecek hafta evlenmeyi planladığını aktardı.

Filistinli aktivist, İsrail askerlerinin, Usame Ganim Ahmed Ebu Aram'a ait su kuyusunu kullanılmaz hale getirdiğini belirtti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait ev ve eklentileri ile mülkleri "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıkıyor.

Kaynak: AA

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