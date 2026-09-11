İsrail ordusu Batı Şeria'da sürpriz askeri tatbikat başlattı - Son Dakika
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İsrail ordusu Batı Şeria'da sürpriz askeri tatbikat başlattı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da beklenmedik senaryolara karşı sürpriz bir askeri tatbikat başlattığını duyurdu. Açıklamaya göre tatbikat bugün öğle saatlerine kadar sürecek ve bu sürede bölgede İsrail güvenlik güçleri yoğun şekilde bulunacak.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da "beklenmedik senaryolara karşı sürpriz" bir askeri tatbikat başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ordunun, işgal altındaki Batı Şeria'da "operasyonel hazırlık ve teyakkuz seviyesini test etmek için sürpriz bir tatbikat başlattığı" belirtildi.

Açıklamada, "beklenmedik senaryolarla başa çıkabilmek amacıyla" Batı Şeria'daki tümene bağlı tüm taburların tatbikat kapsamında göreve çağrıldığı kaydedildi.

Tatbikatın, yaklaşan Yahudi bayramları dönemi için hazırlık kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen açıklamada, tatbikatın bugün öğle saatlerine kadar süreceği; bu süre zarfında bölgede İsrail güvenlik güçlerinin yoğun şekilde bulunacağı aktarıldı.

Açıklamada, tatbikatın güvenlik güçleri ile arama-kurtarma birimleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla son haftalarda düzenlenen bir dizi eğitimin devamı niteliğinde olduğu öne sürülerek, tatbikatın 2026 yılı eğitim planı çerçevesinde prosedür gereği ve önceden planlanmış olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin arazilerine ulaşmasının engellenmesi ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi gibi eylemler gerçekleştiriliyor.

Filistinliler, İsrail'in bu saldırılarla Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığını ve söz konusu durumun bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması ihtimalini tehlikeye attığını belirtiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Batı Şeria'da sürpriz askeri tatbikat başlattı - Son Dakika

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