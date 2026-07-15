İsrail Ordusu Batı Şeria'da Yıkım ve Saldırılar Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Yıkım ve Saldırılar Gerçekleştiriyor

15.07.2026 00:01
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da konut ve tarım tesislerini yıktı; yaralılar var ve gözaltılar arttı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde konut ve tarım tesislerini yıktı, bazı yolları kapattı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Kalkilya'nın doğusundaki Ummatin köyünde 22 ailenin yararlandığı konut ve tarım tesislerini yıktı.

Selfit'in kuzeyindeki Merda köyünde bazı yolları toprak setlerle kapatan İsrail ordusu, Ramallah'ın kuzeyindeki Ayn Sinya askeri kontrol noktasını kapatarak araçlarda arama yaptı.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinin eteklerindeki Zahra bölgesine saldırı düzenledi, bölgedeki elektrik kablolarını keserek bazı evlerin elektriksiz kalmasına yol açtı.

Olaya tepki gösteren bölge halkına da saldıran İsrailli işgalciler, 2 Filistinli genci yaraladı.

İsrailli işgalciler, yaralılara müdahale etmek için bölgeye gelen ambulansı durdurarak sağlık ekibine de saldırdı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kudüs'ün doğusundaki Muazi Ceba bölgesi yakınlarında Filistinlilere ait arazilerde buldozerlerle çalışma yürüttüğü belirtilerek, bu girişimlerin yasa dışı yerleşim faaliyetlerini genişletmeye yönelik olduğu uyarısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre söz konusu dönemde İsrail askerleri ile İsrailli işgalcilerin saldırıları sonucu Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'da Yıkım ve Saldırılar Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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