İsrail ordusu Batı Şeria'daki Tibban köyünde Filistinlilerin evlerini ve ağıllarını yıktı - Son Dakika
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İsrail ordusu Batı Şeria'daki Tibban köyünde Filistinlilerin evlerini ve ağıllarını yıktı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı Mesafir Yatta beldesindeki Tibban köyünde Filistinlilere ait ev, baraka, ağıl ve su kuyularını yıktı. Baskında iki aileye ait onlarca yapı tahrip edilirken, meskunların eşyalarını almasına izin verilmedi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde Mesafir Yatta beldesine bağlı Tibban köyünde Filistinlilere ait evleri, barakaları, ağılları ve su kuyularını yıktı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya açıklama yapan Mesafir Yatta'daki medya aktivisti Usame Mahamra, İsrail güçlerinin iş makineleriyle köye baskın düzenlediğini belirtti.

Bölgede "Ebu Ubaid" ve "El-Hamam" ailelerine ait yaklaşık 10 baraka, ev, koyun ağılı, su kuyusu, mağara, çadır ve tesisi yıkmaya başlayan askerlerin vatandaşların eşyalarını çıkarmalarını bile engellediğini aktaran Filistinli aktivist, Mesafir Yatta halkına yönelik saldırıların sürdüğünü anlattı.

Mesafir Yatta, İsrail'in Filistin topraklarını gasbetmeyi ve Filistinlileri topraklarından sürmeyi amaçlayan politikasının bir parçası olarak, sık sık fanatik Yahudiler ve İsrail ordusunun baskınlarına sahne oluyor.

Evlerin, yaşam alanlarının, hayvan ağıllarının ve su kuyularının hedef alındığı bu baskınlarda, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için hazırlanan kaçak yerleşimler genişletiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Batı Şeria'daki Tibban köyünde Filistinlilerin evlerini ve ağıllarını yıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu Batı Şeria'daki Tibban köyünde Filistinlilerin evlerini ve ağıllarını yıktı - Son Dakika
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