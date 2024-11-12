İsrail Ordusu Beyt Hanun\'da Filistinlileri Göçe Zorluyor

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da yüzlerce Filistinliyi barındıkları yerlerden çıkararak silah zoruyla göç ettirdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Beyt Hanun'u işgal eden İsrail askerleri, bölgedeki sığınma merkezlerinde veya evlerde kalan yaklaşık 130 aileyi göçe zorladı.

İsrail ordusunun askeri araçlardan yoğun şekilde topçu atışı yaptığını anlatan Filistinliler, kurşun sesleri altında silah zoruyla Salahaddin Caddesi'ne doğru gitmelerinin istendiğini ve zorla Beyt Hanun dışına çıkarıldıklarını anlattı.

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Filistinliler İsrail ordusunun yoğun saldırıların yanı sıra insani yardım ve ilaç girişine dahi izin vermeyerek, Gazze'nin kuzeyindeki halkı göçe zorlayıp bölgeyi işgal etmeyi planladığını söylüyor.