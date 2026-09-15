İsrail ordusu bütçe yetersizliği nedeniyle 12 Apache helikopterinin sırasını kaybetti

İsrail ordusu, savunma bütçesindeki ödenek yetersizliği nedeniyle ABD'li havacılık şirketi Boeing'den temin edilmesi planlanan 12 adet Apache taarruz helikopterinin satın alım sırasını kaybetti.

İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre, bütçe açığı nedeniyle ödemenin gerekli zaman diliminde aktarılmaması üzerine Boeing'in İsrail için ayırdığı üretim hattı sırası iptal edildi.

Söz konusu 12 adet taarruz helikopterinin sırada bekleyen bir sonraki ülkeye satılacağı vurgulanan haberde, olağanüstü bir müdahale olmaması durumunda İsrail'e yapılacak teslimatın üç yıla kadar gecikeceği belirtildi.

Haberde, benzer bir gecikmenin, daha önce ABD'den satın alınan ve ülkeye yakın zamanda ulaşan yeni Amerikan tanker uçakların tesliminde de yaşandığına işaret edildi.

Hükümetin savunma bütçesindeki ek ödeneği aylardır onaylayamadığına dikkati çekilen haberde, bu durumun ordu içindeki silahlanma ve kapasite artırım süreçlerini yavaşlattığı ifade edildi.

Haberde, bütçe yetersizliğinin yalnızca hava gücünü değil kara unsurlarını da doğrudan etkilediği vurgulanarak; ordunun envanterinde bulunan, çatışmalarda hasar görmüş tank ve zırhlı personel taşıyıcıların (ZPT) yeniden faal hale getirilmesi sürecinin de durma noktasına geleceği kaydedildi.

Kanal 12'ye konuşan üst düzey İsrailli bir güvenlik yetkilisi, sürece şu sözlerle tepki gösterdi:

"Sözleşme imzalayamıyor ve ikmal yapamıyoruz. Bu durum, son derece kırılgan bir bölgede ve rakiplerimizle bir silahlanma yarışının ortasındayken yaşanıyor. Ordunun her an hazır olması gerekir, bu gidişle bu sağlanamayacak. Bu kararların bir bedeli var."

Habere göre, ismi açıklanmayan üst düzey bir subay ise yaşanan krize ilişkin "darbeyi bir kez yediklerini ve bunun tekrarlanmasına izin vermemeleri gerektiğini" ileri sürdü.

Ordudaki teçhizat ve tedarik kaygısı, Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid arasında savunma bütçesindeki açığın kapatılmasına yönelik dün gerçekleştirilen ve kamuoyuna yansıyan görüşmenin hemen ardından gündeme geldi.

Lapid, Başbakan Netanyahu'nun savunma bütçesinin artırılması için destek talebine "yolsuzluk fonlarının" ve Ultra-Ortodoks kesime ayrılan fonların iptal edilmesi şartıyla destek vereceğini söylemişti.

İsrail basını, ordunun aylardır devam eden uyarılarına rağmen Netanyahu'nun savunma bütçesinde artışa gitme fikrini hemen seçimler öncesinde gündeme aldığı eleştirisinde bulunuyor.

İsrail ordusunun, haziranda yaklaşık 50 milyar dolara ulaşan savaş harcamaları nedeniyle acil fon sağlanmazsa faaliyetlerini sürdüremeyeceği itirafında bulunduğu bildirilmişti.

İsrail'in 2026 için ocakta belirlenen savunma bütçesi 112 milyar şekel (30.3 milyar dolar) olsa da martta revize edilerek 144 milyar şekele (38.9 milyar dolar) yükseltilmişti.