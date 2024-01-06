İsrail ordusu çatışmalarda bir askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir askerinin öldüğünü, bir askerinin ağır yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Nahal Tugayı Komutanı Roee Yohay Yosef Mordechay'ın (31), kuzeydeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Açıklamada, çatışmalarda bir subayın da ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü kaydetti.