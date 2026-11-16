İsrail ordusu El Halil'de 2 apartman ve 1 eve 65 aile için yıkım tebligatı gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail ordusu El Halil'de 2 apartman ve 1 eve 65 aile için yıkım tebligatı gönderdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İsrail ordusu, El Halil'de ruhsatlı 2 apartman ve 1 müstakil ev için yıkım tebligatı gönderdi; binalarda 65 Filistinli aile yaşıyor. Belediye Meclisi Üyesi Muammer el-Uveyvi, yapıların A bölgesinde olduğunu ve yıkımın güvenlik gerekçeleriyle tebliğ edildiğini belirtti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde gerekli ruhsatlara sahip olmalarına rağmen 65 Filistinli ailenin yaşadığı 2 apartman ve 1 müstakil ev için yıkım tebligatı gönderdi.

El Halil Belediye Meclisi Üyesi Muammer el-Uveyvi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun kentte Filistin yönetiminin kontrolündeki bir bölgede bulunan iki apartman ile bir müstakil ev için yıkım kararı tebliğ ettiğini belirtti.

Söz konusu binalarda 65 ailenin yaşadığını ifade eden Uveyvi, "El Halil kentinde yaşananlar artık bireysel evlerin veya yapıların hedef alınmasının ötesine geçerek, kentin barınma güvenliğine, sosyal ve ekonomik istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit haline gelmiştir." uyarısında bulundu.

Yıkım kararı verilen binaların "A" bölgesinde yer aldığına dikkati çeken Uveyvi, elde edilen bilgilere göre yapıların ilgili Filistin makamlarından alınmış gerekli tüm ruhsatlara sahip olduğunu, ancak İsrail tarafından "güvenlik gerekçeleri" öne sürülerek yıkım tebligatı gönderildiğini kaydetti.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria, idari ve güvenlik açısından Filistin'e bırakılan "A" bölgesi, idari açıdan Filistin'e, güvenlik açısından İsrail'e devredilen "B" bölgesi ve idari ile güvenlik kontrolü tamamen İsrail'de olan "C" bölgesi şeklinde üçe ayrılmıştı.

Batı Şeria topraklarının yaklaşık yüzde 60'ını "C" bölgesi oluşturuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, bu süreçte İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin 746 kişi yaralandı ve 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Aynı dönemde düzenlenen 1814 yıkım operasyonunda ise 5 bin 59 yapı yıkıldı.

Kaynak: AA
İsrail Ordusuİnsan HaklarıİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ege Üniversitesi’nden Prof. Gürüz Mardin paylaşımı nedeniyle adli kontrole çıkarıldı Ege Üniversitesi'nden Prof. Gürüz Mardin paylaşımı nedeniyle adli kontrole çıkarıldı
Kriva Palanka’yı 1000’den fazla başıboş inek bastı: Kriz ilanı istendi Kriva Palanka'yı 1000'den fazla başıboş inek bastı: Kriz ilanı istendi
Özgür Özel 15 vekili PM’ye almadı: İşte o isimler Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler
Maçta tekme tokat kavga çıktı Tam 5 futbolcuya kırmızı kart Maçta tekme tokat kavga çıktı! Tam 5 futbolcuya kırmızı kart
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
Irak Başbakanı Zeydi’den Kataib Hizbullah’a Curf el-Sahr’dan çekilmesi için 1 haftalık süre Irak Başbakanı Zeydi'den Kataib Hizbullah'a Curf el-Sahr'dan çekilmesi için 1 haftalık süre
01:13
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz
Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
00:39
Berke Özer’den Fransa’ya karşı tarihi performans
Berke Özer'den Fransa'ya karşı tarihi performans
00:38
A Milli Futbol Takımımız, Fransa’ya 2 golle kaybetti
A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya 2 golle kaybetti
00:30
NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında
NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor! 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında
20:41
Irak Başbakanı Zeydi’den Kataib Hizbullah’a Curf el-Sahr’dan çekilmesi için 1 haftalık süre
Irak Başbakanı Zeydi'den Kataib Hizbullah'a Curf el-Sahr'dan çekilmesi için 1 haftalık süre
20:40
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 03:01:56. #.0.3#
SON DAKİKA: İsrail ordusu El Halil'de 2 apartman ve 1 eve 65 aile için yıkım tebligatı gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android