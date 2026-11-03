İsrail ordusu, El Halil'de 21 Filistinliyi gözaltına aldı; Al Jazeera muhabiri de var - Son Dakika
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İsrail ordusu, El Halil'de 21 Filistinliyi gözaltına aldı; Al Jazeera muhabiri de var

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İsrail ordusu El Halil'de Al Jazeera muhabiri dahil 21 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail askerleri Dura'da evlere baskın düzenlerken Burc köyünde 15 kişinin yaşadığı evi tahliye edip askeri karargaha çevirdi; El Halil'deki yol kapatmalar ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde, aralarında Al Jazeera muhabiri Muntasır Nasır ile Fetih Hareketi yetkilisi İyad Şeravne'nin de bulunduğu 21 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri El Halil'in güneybatısındaki Dura beldesinde çok sayıda eve baskın düzenleyerek arama yaptı.

Baskınlar sırasında evlerdeki eşyalara zarar veren İsrail askerleri, Fetih Hareketi El Halil Güney Bölgesi Sekreteri Şeravne ile Al Jazeera muhabiri Nasır'ın da aralarında bulunduğu 21 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Filistinliler, bilinmeyen bir yere götürüldü.

Al Jazeera televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda da İsrail askerlerinin, Dura beldesindeki evine baskın düzenlediği Muntasır Nasır'ı gözaltına aldığı bildirildi.

Filistinlilere ait ev askeri karargaha dönüştürüldü

Öte yandan İsrail askerleri, El Halil'in güneyindeki Burc köyünde, üç aileden oluşan çoğunluğu çocuk 15 kişinin yaşadığı evi zorla tahliye etti. Askerler, daha sonra söz konusu evi askeri karargaha dönüştürdü.

İsrail ordusu ayrıca El Halil genelindeki belde, köy ve mülteci kamplarının girişlerine çok sayıda askeri kontrol noktası kurdu. Ana ve ara yolların bir kısmı demir kapılar, beton bloklar ve toprak setlerle ulaşıma kapatıldı.

???????İsrail ordusu El Halil genelinde baskın, gözaltı, yol kapatma ve ev aramalarını sürdürüyor. Tüm bu uygulamalar, Filistinlilerin günlük yaşamını ve ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA
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