İsrail ordusu, Filistinlilerin çadırlarını bombalayarak 11 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
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İsrail ordusu, Filistinlilerin çadırlarını bombalayarak 11 kişinin ölümüne neden oldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayarak 11 kişinin hayatını kaybetmesine ve en az 40 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırılar devam ederken İsrail ordusu bölge çevresinde toprak barikatlar kurdu. Yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı El-Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği 'güvenli bölgeler' arasında yer alıyor. Bu bölgede altyapı, temiz su, gıda ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlar büyük yoksunluk içinde.

28.06.2024 12:57
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, en az 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını vurdu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, El-Mevasi bölgesine düzenlenen saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti, 40'ın üzerinde Filistinli de yaralandı.

Saldırıların devam ettiği ve İsrail ordusunun bölge çevresinde toprak barikatlar kurduğu aktarıldı.

Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan El-Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun daha önce göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.

Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Filistinlilerin çadırlarını bombalayarak 11 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika

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