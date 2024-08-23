İsrail Ordusu Gazze'de Bir Subayını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Ordusu Gazze'de Bir Subayını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir subayının daha öldüğünü, 4 askerinin de ağır yaralandığını duyurdu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen İsrail askerlerinin sayısı 696'ya yükseldi.

23.08.2024 20:46
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir subayının daha öldüğünü, 4 askerinin de ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 6310. Tugaydan 24 yaşındaki Binbaşı Evyatar Atuar'ın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Açıklamada, 4 askerin de Gazze'nin orta kesimlerindeki çatışmalarda ağır yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 333'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 696'ya yükseldi.

Yaralanan İsrail askerlerinin sayısı da 2 bin 232'si Gazze'deki kara saldırılarında olmak üzere 4 bin 357'ye çıktı.

İsrail basını 8 askerin de orta ve hafif şekilde yaralandığını duyurdu

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de Gazze kentinde pusuya düşürülen İsrail askerlerinden 8'inin orta ve hafif bir şekilde yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde de İsrail askerlerinin Gazze kentinin Zeytun Mahallesinde bir binaya girdikten sonra binanın uzaktan patlatıldığı ve bu şekilde 1 İsrail subayının öldüğü kaydedildi.

Haberde, Filistinli direnişçilerin kamera kullanarak İsrail askerlerinin yerini belirlediğini ve böylece onları pusuya düşürdüğü aktarıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin Zeytun Mahallesinde Filistinli direnişçilerle İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandığı duyurulmuştu.

Açıklamada İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğu aktarılmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Gazze'de Bir Subayını Kaybetti - Son Dakika

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