İsrail Ordusu Gazze'de Çatışmalara Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yapıları patlatarak yıkım gerçekleştirmeye devam ederken insansız hava araçları (İHA) aracılığıyla Zeytun Mahallesi çevresinde Filistinlilere ait evlerin çatılarına patlayıcı maddeler attı.
İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.
Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusunda ateşkes anlaşması uyarınca konuşlandığı ve kontrolünde bulunan alanlarda yapıları hedef alan patlamalarla yıkımlar gerçekleştirdiğini aktardı.
Tanıklar ayrıca, İsrail'e ait İHA'ların, anlaşma uyarınca ordunun konuşlanma alanları dışında kalan Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusunda Filistinlilere ait evlerin çatılarına patlayıcı madde attığını belirtti.
İsrail donanmasının da Gazze kenti açıklarında rastgele ateş açtığı kaydedildi.
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten itibaren 2 yıldan uzun süren ve soykırıma varan son saldırılarında 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 71 bini aşkın kişi yaralandı.
