İsrail Ordusu Gazze'de Çatışmalara Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Ordusu Gazze'de Çatışmalara Devam Ediyor

13.02.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkes ihlallerini sürdürerek Han Yunus'ta yapıları yok ediyor, İHA'larla saldırıyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yapıları patlatarak yıkım gerçekleştirmeye devam ederken insansız hava araçları (İHA) aracılığıyla Zeytun Mahallesi çevresinde Filistinlilere ait evlerin çatılarına patlayıcı maddeler attı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusunda ateşkes anlaşması uyarınca konuşlandığı ve kontrolünde bulunan alanlarda yapıları hedef alan patlamalarla yıkımlar gerçekleştirdiğini aktardı.

Tanıklar ayrıca, İsrail'e ait İHA'ların, anlaşma uyarınca ordunun konuşlanma alanları dışında kalan Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusunda Filistinlilere ait evlerin çatılarına patlayıcı madde attığını belirtti.

İsrail donanmasının da Gazze kenti açıklarında rastgele ateş açtığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten itibaren 2 yıldan uzun süren ve soykırıma varan son saldırılarında 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 71 bini aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Gazze'de Çatışmalara Devam Ediyor - Son Dakika

Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
13:38
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
12:09
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 15:00:27. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Gazze'de Çatışmalara Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.