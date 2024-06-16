İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir askerin daha öldüğünü bildirdi

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir askerinin daha öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda Nahal Tugayı'ndan 22 yaşındaki Çavuş Tzur Abraham'ın yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrailli asker sayısı 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662'ye yükseldi.

Saldırılarda ayrıca 1940'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 3 bin 841 İsrail askeri de yaralandı.