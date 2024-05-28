İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Refah kentine saldırdı

REFAH, 28 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden dumanlar yükseliyor, 28 Mayıs 2024.
İsrail ordusu Salı günü Filistinli militanlarla çatışarak Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin merkezine doğru ilerledi.
Xinhua'ya açıklama yapan Filistinli güvenlik kaynakları, kara harekatını destekleyen yoğun top ateşi ve hava saldırıları eşliğinde İsrail tankları ve ordu kuvvetlerinin kent merkezine ulaştığını bildirdi. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)
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