İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir asker daha öldü

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde 11 Temmuz'daki çatışmalarda Alon Tugayı'ndan Çavuş Valeri Chapunov'un (33) öldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun açıkladığı verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 İsrail askeri öldürüldü.