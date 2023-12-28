 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail ordusu Han Yunus'taki hastaneyi hedef aldı: En az 10 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail ordusu Han Yunus'taki hastaneyi hedef aldı: En az 10 ölü

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Han Yunus'taki el-Emel Hastanesi yakınını hedef alması sonucu en az 10 kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını duyurdu. İsrail ordusu daha önce de hastanenin civarını ve Filistin Kızılayı merkezini hedef almıştı.

İsrail ordusu Han Yunus\'taki hastaneyi hedef aldı: En az 10 ölü
28.12.2023 - 11:12,
Abone Ol

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan el-Emel Hastanesi yakınını hedef alması sonucu, en az 10 Filistinlinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Filistin Kızılayının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hastane çevresini bir saatten kısa bir sürede 3 kez hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in Filistin Kızılayına ait Han Yunus'taki el-Emel Hastanesi yakınını bombalaması sonucu en az 10 kişi öldürüldü, 12 kişi de yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu, daha önce de hastanenin civarını ve Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini hedef almıştı.

İsrail, "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'u bu ayın başında "savaş alanı" ilan etmişti.

Bu kararın ardından İsrail ordusu bölgeye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırırken, kara birlikleriyle de Han Yunus'un bazı bölgelerini işgal etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 21 bin 110'a ulaştı.

Saldırılarda öldürülenlerin en az 8 bin 800'ünü çocuklar, 6 bin 300'ünü de kadınlar oluşturuyor. İsrail'in saldırılarında 55 bin 243 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Han Yunus'taki hastaneyi hedef aldı: En az 10 ölü - Son Dakika


12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi

Son Dakika
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:50 Sürü sahipleri, 2 koyun ve 1 keçiyi kaybeden çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz etti
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 12:30:51. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail ordusu Han Yunus'taki hastaneyi hedef aldı: En az 10 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement