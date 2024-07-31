İsrail ordusu Han Yunus'tan çekildi, Filistinliler enkaz altından cesetleri çıkarıyor

GAZZE, 31 Temmuz (Xinhua) -- İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu kesiminden çekilmesinin ardından Filistinliler, Han Yunus kentine geri dönüyor, 30 Temmuz 2024.
Filistin Sivil Savunması, İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda enkaz altından 42 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı.
Xinhua'ya konuşan yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun evlerde, konutlarda, camilerde ve mezarlıklarda büyük bir yıkım bıraktığını söyledi.
Kaynaklar ayrıca, çekilmenin ardından onlarca ailenin göç etmek zorunda kaldıkları evlerine geri döndüğünü belirtti. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
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