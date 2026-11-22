İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Ürdün Vadisi'nde, önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın Filistinlilere ait 50 yapıyı yıktı.

Yıkımın gerçekleştiği Hırbet Semra bölgesinin bağlı olduğu Malih Köy Meclisi Başkanı Mehdi Darağıme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde 4 buldozerle Ürdün Vadisi'ndeki Hirbet Semra bölgesine baskın düzenlediğini belirtti.

Darağıme, İsrail ordusunun önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın bölgede Filistinlilere ait 50 yapıyı buldozerlerle yıktığını aktardı.

Yaklaşık 40 nüfuslu bu küçük yerleşim yerinde Filistinli 4 ailenin yaşadığını belirten Darağıme, yıkımın ardından hem ailelerin hem de hayvanlarının ortada kaldığını ifade etti.

Darağıme, yıkılan yapılar arasında evlerin yanı sıra küçükbaş hayvan ağılları ve yem depolarının da bulunduğunu kaydetti.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında can kayıpları ve gözaltıların yanı sıra Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, evlerinin yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi gibi uygulamalar da sürüyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından yayımlanan rapora göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ekim ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 133 saldırı ve ihlal gerçekleştirdi, ihlaller bir önceki aya göre yüzde 52,8 arttı.

Konsey, bu eylemlerin, Batı Şeria'daki Filistin varlığını hedef aldığını vurguluyor.