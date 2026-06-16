İsrail Ordusu Hizbullah'ı Engelledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından fırlatılan tanksavar füzesi ile havan toplarının engellendiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah unsurlarının, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun faaliyet gösterdiği bölgelere düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Adraee, Hizbullah unsurlarının İsrail askerlerine bir tanksavar füzesi ile birkaç havan topunu fırlattığını, bunların engellendiğini ve herhangi bir yaralanmaya sebep olmadığını belirtti.

Adraee ayrıca araçlarıyla İsrail birliklerine doğru hareket eden ve doğrudan tehdit oluşturan bazı "teröristlerin" tespit edildiğini ve bütün tehdit unsurlarının etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde ateşkesi ihlal ederek ilerlemeye çalışan bir İsrail birliğinin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alınarak geri çekilmeye zorlandığı duyurulmuştu.

ABD ile İran arasında varılan mutabakata ve ateşkese rağmen İsrail ordusu dün Lübnan'ın güneyinde insansız hava araçları ve topçu atışlarıyla saldırılar düzenlemişti.