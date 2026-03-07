İsrail Ordusu: İran'dan Füze Tehdidi

(ANKARA) - İsrail ordusu, İran'dan İsrail yönüne doğru yeni bir füze dalgası fırlatıldığını tespit ettiklerini iddia etti.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan füzelerin İsrail'e doğru ilerlediğinin belirlendiği ileri sürüldü.
Açıklamada, "Savunma sistemleri tehdidi engellemek için devreye girdi" denildi.
İsrail ordusu ayrıca halka çağrısında bulundu.
Açıklamada, korunaklı alanlardan ayrılmanın yalnızca yetkililerin açık talimat vermesi halinde mümkün olacağı belirtilirken, de ifade edildi.
