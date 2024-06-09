İsrail Ordusu Komutanı, Gazze Saldırılarındaki Başarısızlık Nedeniyle İstifa Etti

Güncel

İsrail ordusunun Gazze Tümeni komutanının, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılar sırasında sınır bölgesindeki askeri üsler ile yerleşim birimlerini korumayı başaramadığı için istifa ettiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Tuğgeneral Avi Rosenfeld, Gazze sınırındaki bölgeleri koruma görevinde başarılı olamadığı için istifa etti.

Habere göre, Rosenfeld, herkesin 7 Ekim'de yaşananların sorumluluğundan üzerine düşen payı alması gerektiğini kaydetti.

Bu, 7 Ekim saldırılarıyla ilgili yaşanan ilk istifa değil. Askeri İstihbarat Dairesi Şefi Tümgeneral Aharon Haliva da 22 Nisan'da istifa etmişti.

7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlığı nedeniyle istifa kararı alan Haliva, istifa mektubunda, "Komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum." ifadelerine yer vermişti.