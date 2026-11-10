İsrail ordusu Nablus'un Burka köyünde Filistinlilere ateş açarak 2 kişiyi yaraladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Nablus kentine bağlı Burka köyünde Filistinlilere ateş açarak 2 kişiyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'taki acil müdahale ekiplerinin karnından ve uyluğundan vurulan bir Filistinliye müdahalede bulunduğu ve yaralıyı hastaneye naklettiği bildirildi.

Filistin Tıbbi Yardım Derneği de konuya ilişkin açıklamasında, elinden gerçek mermiyle vurulan diğer bir Filistinlinin tedavi altına alınmak üzere hastaneye götürüldüğünü aktardı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Burka köyüne düzenlediği baskın sırasında bölge sakinlerini doğrudan hedef alarak ateş açtı.

Baskınla eş zamanlı olarak köyün ana girişini kapatan İsrail askerleri, Filistinlilerin köye giriş ve çıkışlarını tamamen engelledi.

Burka köyü, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin sistematik saldırı ve baskınlarına sık sık maruz kalıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskı ve ihlaller tırmanıyor

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı saldırılarını başlatmasından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere dönük baskın, gözaltı ve silahlı saldırılarda ciddi artış kaydediliyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin ortaklaşa yürüttüğü saldırılarda can kayıpları ve kitlesel gözaltıların yanı sıra Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, konutların yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi uygulamaları aralıksız sürdürülüyor.