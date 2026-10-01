İsrail ordusu, NAZA belgeselindeki soykırım anlatısını 10 sayfayla reddetti - Son Dakika
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İsrail ordusu, NAZA belgeselindeki soykırım anlatısını 10 sayfayla reddetti

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İsrail ordusu, Venedik'te ödül alan NAZA belgeseli için 10 sayfalık açıklama yayımlayarak belgeseldeki Gazze anlatısını reddetti. Açıklamada, Gazze'ye yaklaşık 3 yıldır düzenlenen saldırılarda on binlerce sivilin ölmesi görmezden gelinirken yönetmenler de hedef alındı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaptığı sivil katliamları belgeleyen NAZA belgeselinde anlatılanların gerçeği yansıtmadığını savunarak yaklaşık 3 yıldır Filistinlilere karşı işlediği soykırımı inkar etti.

İsrail ordusu, İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülen ve Gazze'deki sivil katliamı gözler önüne seren NAZA belgeseli hakkında 10 sayfalık bir açıklama yayımladı.

NAZA belgeselinin anlatısının "gerçekliğin manipülatif biçimde saptırılmasından kaynaklanan ciddi maddi hatalara dayandığı" ileri sürülen açıklamada, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 3 yıldan bu yana gerçekleştirilen saldırılarda on binlerce sivilin ölmesi görmezden gelindi.

İsrail ordusunun saldırılarını sivil ayrımı gözeterek yaptığı iddiasına yer verilen açıklamada, İsrailli bir askerin NAZA belgeselinde hedeflenen bir kişi için 500 kişiyi öldürme talimatı aldıkları itirafının da gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırılarda yapay zeka teknolojisinin kullanılmadığı ve hedeflerin yetkili istihbarat subayları tarafından belirlendiği iddia edildi.

İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin vatandaşlıktan atmakla tehdit ettiği yönetmenleri de hedef alan açıklamada, "Yapımcılar, mesleki standartların gerektirdiği şekilde iyi niyetle yeterli doğrulama ve teyit süreci yürütmüş olsalardı, filmde sunulan ciddi hataları fark edebilirlerdi. Nihai sonuç, bunu yapmadıklarını göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Yönetmenler hedef tahtasına konuldu

İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü"ne, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA filmi layık görülmüş, olay İsrail'de büyük yankı uyandırmıştı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askeri istihbarat, askeri savcılık ve hava kuvvetlerine, NAZA belgeselinde konuşan askerlerin zorunlu hizmette mi yoksa yedek asker mi olduklarını belirleyerek kimliklerini tespit etmeleri talimatı vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, NAZA belgeselinin "Yahudi karşıtı (antisemitik) kışkırtma" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu, NAZA belgeseline ilişkin tartışmalar sürerken İsrail askerlerini "karalayanları" vatandaşlıktan çıkarmak için yasa tasarısı sunacağını açıklamıştı.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar da 13 Eylül'de NAZA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.

Öte yandan, İsrail'de aşırı sağcı onlarca aktivist, İsrail'in merkezindeki Savyon kasabasında, "NAZA" filminin yönetmeni Szor'un ailesinin evinin önünde gösteri düzenleyerek, "hainlere idam cezası" şeklinde sloganlar atmıştı.

Kaynak: AA
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