İsrail Ordusu'ndan Operasyon Açıklaması

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde düzenlenen operasyon sırasında 1 askerin öldüğünü, 2 askerin yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, operasyonda Rotem Yanai isimli kadın askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Aynı operasyonda 2 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Açıklamada, askerlerin tıbbi tedavi için hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiğine işaret edildi.
