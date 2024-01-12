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İsrail ordusu, son 24 saatte 15 askerin yaralandığını açıkladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, son 24 saatte 15 askerin yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu, abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 15 İsrail askerinin yaralandığını açıkladı. Yaralanan subay ve asker sayısı ise 2 bin 496'dan, 2 bin 511'e yükseldi. Toplamda 408 İsrail askeri hala hastanelerde tedavi görüyor. Ayrıca, 7 Ekim'den bu yana 520 asker öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusu, son 24 saatte 15 askerin yaralandığını açıkladı
12.01.2024 - 18:49,  Güncelleme: 18:50
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İsrail ordusu, abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 15 İsrail askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun internet sitesinde yer alan verilere göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 2 bin 496'dan, 2 bin 511'e yükseldi.

Bu verilere göre, 42'si ağır, 259'u orta, 107'si de hafif yaralı, toplam 408 İsrail askeri hala hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, sadece ailelerinin isimlerini duyurmasına izin verdiği ölen askerlerinin sayısını açıklıyor.

Kaynak: AA
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