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İsrail ordusu son 24 saatte 25 asker yaralandı - Son Dakika
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İsrail ordusu son 24 saatte 25 asker yaralandı

İsrail ordusu, son 24 saatte 8'i Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere, aralarında subayların da bulunduğu 25 askerin yaralandığını açıkladı. Yaralanan subay ve asker sayısı ise 2 bin 265'ten 2 bin 290'a yükseldi. Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında yaralanan asker ve subay sayısı ise 221'nin durumu ağır olmak üzere 991 olarak güncellendi. İsrail ordusu diğer askerlerin nerede yaralandığına ilişkin bilgi vermedi.

İsrail ordusu son 24 saatte 25 asker yaralandı
03.01.2024 - 16:03,
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İsrail ordusu, son 24 saatte 8'i Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere, aralarında subayların da bulunduğu 25 askerin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun internet sitesinde yayınlanan verilere göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı, 2 bin 265'ten 2 bin 290'a yükseldi.

Ayrıca dün 983 olan Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında yaralanan asker ve subay sayısı, 221'nin durumu ağır olmak üzere 991 olarak güncellendi.

Söz konusu veriler son 24 saatte 8'i Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere 25 asker ve subayın yaralandığını gösteriyor. İsrail ordusu diğer askerlerin nerede yaralandığına ilişkin bilgi vermedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu, sadece ailelerinin isimlerini açıklanmasına izin verdiği ölen askerlerinin sayısını açıklıyor.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 313 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 138 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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