İsrail Ordusuna Saldırı Talimatı

İsrail hükümetinin, orduya Lübnan'da ABD ile İran arasında yürütülen ve imza aşamasına geldiği belirtilen anlaşmayı tehlikeye atabilecek saldırılardan kaçınması yönünde talimat verdiği iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Tel Aviv yönetiminin talimatının ardından İsrail ordu komuta kademesinin dün durum değerlendirmesi gerçekleştirerek Lübnan'da "belirlenen ve aciliyet taşımayan bazı hedeflere yönelik saldırıların askıya alınması" yönünde karar aldığı aktarıldı.

KAN'a konuşan ismi açıklanmayan İsrailli kaynaklar, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürmesine rağmen bu saldırıların "hedef odaklı ve sınırlı" tutulduğunu, başkent Beyrut'a yönelik saldırıların ise kısıtlandığını kaydetti.

Haberde ayrıca, Hizbullah'ın da kendi unsurlarına İsrail'in kuzeyindeki yerleşim birimlerine ateş açmama talimatı verdiği öne sürüldü.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise söz konusu iddiaları yalanlayarak haberin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin "Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı." ifadesini kullanmıştı.