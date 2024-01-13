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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir askerin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir askerin öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda, binbaşı rütbesindeki 1 askerinin öldüğünü duyurdu. Böylelikle, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 187'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 521 asker öldürüldü.

İsrail ordusu, Gazze\'deki çatışmalarda bir askerin öldüğünü açıkladı
13.01.2024 - 20:47,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda, binbaşı rütbesindeki 1 askerinin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Yiftah Tugayı 5037. Taburda" Binbaşı Dan Wajdenbaum'un Gazze'nin orta kesimindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylelikle, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 187'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 521 asker öldürüldü.

Kaynak: AA
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