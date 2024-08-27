İsrail Ordusunda Komutanın Soykırım Çağrısı İddiası

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İsrail ordusunda üst düzey bir komutanın askerlerinden Lübnan'da soykırım yapmalarını istediğini söyleyen kadın subay görevden uzaklaştırıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun İskenderun Tugayı'nda ruh sağlığından sorumlu kadın subay Adi Angert, tugaya atanan yeni komutanın askerlerden Lübnan'da soykırım yapmalarını istediğini açıkladı.

Angert, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, İskenderun Tugayına yeni atanan Moshe Besal isimli komutanın göreve gelmesinin ardından askerlerine gönderdiği mesajında, "Tugay'a yeni bir komutan katıldı. Öncelikle savaşçıların soykırım yapmasını umuyorum. Lübnan'ın köyleri ıssız kalacak ve yolları çıkışsız olacak." ifadesini kullandığını belirtti.

Lübnan'da soykırım çağrısı yaptığı söylenen komutan yerine bunu ortaya çıkaran kadın subay Angert cezalandırıldı.

Haberde, Angert'in Besal hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımları nedeniyle görevden alındığı belirtildi.