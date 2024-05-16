İsrail ordusunda mühimmat patlaması

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınlarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Meflasim'de bir askeri bölgede mühimmat patlaması yaşandığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "ordu güçlerinin konuşlandığı askeri bölgede mühimmat patlaması sonucu operasyonel kaza meydana geldiği" ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilirken ölü ya da yaralı olup olmadığı bilgisine ise yer verilmedi.