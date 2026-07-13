İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yıkım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yıkım

13.07.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir evi yıktı, Doğu Kudüs'te de enkaza müdahale etti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentinde bir Filistinliye ait evi yıktı, Doğu Kudüs'te ise daha önce yıkılan başka bir evin enkazını kaldırdı.

Selfit'in batısındaki Kefr ed-Dik beldesinde yıkılan evde yaşayan Hasan el-Karinavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin sabahın erken saatlerinde eve baskın düzenlediğini söyledi.

İsrail askerlerinin, yıkım işleminden önce ailesinden evi derhal boşaltmasını istediğini aktaran Karinavi, eşyalarını ve temel ihtiyaçlarını çıkarabilmek için bir veya iki günlük süre talep ettiğini ancak bu talebin reddedildiğini belirtti.

Karinavi, İsrail güçlerinin bazı temel eşyaları evden çıkararak dışarı attığını, kendisi, eşi ve çocuklarının ise zorla evden çıkarıldığını ifade etti.

Evlerini kaybetmelerinin ardından komşularından birinin evine sığındıklarını kaydeden Karinavi, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 5 kişilik ailesinin evsiz kaldığını dile getirdi.

Karinavi, yıkıma rağmen topraklarında kalmaya devam edeceklerini ve bölgeden ayrılmayacaklarını vurguladı.

Doğu Kudüs'te daha önce yıkılan evin enkazına müdahale

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail belediyesine ait ekip ve iş makinelerinin, İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Ekiplerin, Filistinli Muhammed eş-Şimaliyye'ye ait daha önce yıkılan evin enkazında, "yıkım işlemini tamamlama" gerekçesiyle hafriyat çalışması yaptığı kaydedildi.

İki daireden oluşan evin sahibinin, İsrail belediyesinin "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla yaptığı baskı sonucu evini kendi imkanlarıyla yıkmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail belediyesinin, Filistinlilerin evlerini kendi imkanlarıyla yıkmasının ardından dahi "enkazın kaldırılması ve işlemlerin tamamlanması" bahanesiyle bölgeye müdahale ettiği ifade edildi.

Bu uygulamanın Filistinli ev sahiplerine ek mali yük ve yüksek para cezaları getirdiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu politikanın Filistinlileri ekonomik olarak yıpratmayı ve üzerlerindeki baskıyı artırmayı amaçladığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre bu sürede Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, İsrail Ordusu, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yıkım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı
Okan Buruk, Real Madrid’in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım
5 yıldızlı otelde açık büfeden yemek yiyen 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 5 yıldızlı otelde açık büfeden yemek yiyen 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Trump, hayatını kaybeden Senatör Graham ile olan son konuşmasını anlattı Trump, hayatını kaybeden Senatör Graham ile olan son konuşmasını anlattı

16:55
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi
16:19
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 17:38:24. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yıkım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.