İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın

08.06.2026 12:22
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İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 11 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltılar özellikle Nablus, El Halil ve Beytüllahim'de gerçekleşti.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda 11 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Baskınlar sırasında biri kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan El Halil kentinde çeşitli belde ve köylerin girişlerinde askeri kontrol noktaları oluşturan İsrail ordusu, ana yolları toprak ve demir bariyerlerle kapattı.

Ezna beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, 2 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birinin darbedilerek zırhlı araca bindirildiği aktarıldı.

Beytüllahim kentinde de çeşitli beldelerde Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyen İsrail ordusu, 1 Filistinli genci gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanları zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın - Son Dakika

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