İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskınlar - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskınlar

23.06.2026 12:36
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İsrail ordusu Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı, baskınlar arttı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 22 Filistinli gözaltına alındı.

Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın farklı kentlerine bir dizi baskınlar düzenledi.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Fevvar Mülteci Kampına düzenlenen baskında evlerde arama yapıldı.

İsrail güçleri, kampta alıkoyduğu 25 Filistinliyi saha sorgusuna tabi tuttuktan sonra 6'sını gözaltına aldı, diğerlerini serbest bıraktı.

Beytullahim'de ise aralarında eski tutuklu Fetih Hareketi genel sekreteri Mervan Mahmud Ferrace'nin bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine düzenlenen baskında 3 Filistinli, Tulkerim'de de evlerine baskın düzenlenen ve arama yapılan 2 Filistinli gözaltına alındı.

Medya Ofisi, pek çok vilayette yaygın ve eş zamanlı gerçekleştirilen gözaltıların, İsrail'in serbest bırakılan tutuklular ve aktivistler başta olmak üzere Filistinliler aleyhindeki baskınlar, saha soruşturmaları ve eziyet yoluyla yürüttüğü politikanın tırmandırılmasının bir yansıması olduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskınlar - Son Dakika

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