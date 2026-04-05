İsrail Ordusundan Beyrut'a Saldırı

05.04.2026 21:58
İsrail ordusu, Beyrut'un doğusundaki bir daireyi hedef aldı, can kaybı yok.

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un doğusunda bir daireye saldırı düzenledi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Beyrut'un doğusunda Maruni Konutları isimli bölgedeki bir binanın 3. katını hedef aldı.

Hedef alınan dairede hasar meydana gelirken, can kaybı veya yaralanmaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Saldırı nedeniyle Beyrut ve çevresinde şiddetli patlama sesi duyuldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1461'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

