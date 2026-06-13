İsrail Ordusundan Birek Süleyman'a Baskın - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Birek Süleyman'a Baskın

İsrail Ordusundan Birek Süleyman\'a Baskın
13.06.2026 00:17
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İsrail ordusu, Beytüllahim'deki turistik Süleyman'ın Göletleri'ne gaz bombaları attı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim'deki Birek Süleyman (Süleyman'ın Göletleri) adı verilen su havuzlarının yer aldığı turistik bölgeye gaz bombaları atarak baskın gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin Hıdır beldesi ile Urtas köyü arasındaki "Süleyman'ın Göletleri" bölgesinde devriye gezdiğini, bölgeyi ziyaret eden Filistinlilere ise gaz ve ses bombaları attığını aktardı.

İsrail askerlerinin baskınından önce bölgeye gelen Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin, gölet çevresinde çeşitli dini ritüeller düzenlediği belirtildi.

Söz konusu bölge 25 Mayıs'ta İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve beraberindeki İsraillilerin baskınına uğramıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan en önemli tarihi ve turistik alanlardan biri olarak kabul edilen "Süleyman'ın Göletleri", yüzyıllar boyunca su depolamak ve tarihi taş kanallar aracılığıyla Kudüs'e su taşımak amacıyla kullanılan üç devasa rezervuardan oluşuyor.

Kaynak: AA

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