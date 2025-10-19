İsrail Ordusundan Gazze'deki Çatışmalarda 2 Asker Öldü - Son Dakika
İsrail Ordusundan Gazze'deki Çatışmalarda 2 Asker Öldü

19.10.2025 21:16
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde iki askerin hayatını kaybettiğini ve birinin ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda ölen askerlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Nahal Tugayı'ndan Başçavuş Itay Yavetz ile Nahal Tugayı Bölük Komutanı Binbaşı Yaniv Kula'nın Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü bildirilen açıklamada, bir yedek askerin de ağır yaralandığı aktarıldı.

Böylece 7 Ekim 2023'ten beri ölen ve "isminin yayımlanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 918'e yükseldi.

İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye saldırılar düzenledi

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze

