İsrail ordusunun 11 günlük El Halil baskınları sona erdi, onlarca aile evine döndü

İsrail ordusunun 11 günlük El Halil baskınları sona erdi, onlarca aile evine döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El Halil kentinde 11 gün boyunca süren baskınların sona erdiğini duyurdu. Duyurunun ardından pazartesi günü onlarca Filistinli aile kentteki evlerine döndü.
EL HALİL, 4 Kasım (Xinhua) -- İsrail ordusunun 11 gün süren baskınlarının sona erdiğini duyurmasının ardından pazartesi günü onlarca Filistinli aile, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki evlerine döndü.
Kaynak: Xinhua
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