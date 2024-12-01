İsrail ordusunun, Cenin kentinde seyir halindeki araca düzenlediği hava saldırısında 4 kişi öldü

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İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Cenin kentinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlemesi sonucu 4 Filistinli öldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Cenin kentinde "silahlı unsurların" hava kuvvetleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Cenin kentinin güneyindeki Sayr beldesine düzenlenen hava saldırısında 4 kişinin vurulduğu kaydedildi.

Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin Sivil İrtibat Birimi'nden, İsrail'in Cenin'in güneyindeki Sayr beldesinde bir aracı hedef alan bombardımanında 4 gencin şehit olduğu bilgisini aldık." dedi.

Ebu Rubb, İsrail ordusunun ölenlerin naaşlarına el koyduğunu ve kimliklerinin tespit edilemediğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 801 Filistinli hayatını kaybetti.