İsrail Parlamentosu Üyesi Hamas ve Hizbullah\'ı Yok Etmek İstiyor

İsrail parlamentosunun Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı ve aşırı sağcı milletvekili Zvika Fogel, "Önce Hamas'ı yok edeceğiz, sonra Hizbullah'la ilgileneceğiz ve üzerine tatlı olarak Yüksek Mahkemede düzen oluşturacağız." ifadesini kullandı.

Fogel, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tartışmalı yargı reformu kapsamındaki "Akla Yatkınlık Yasası"nı iptal eden Yüksek Mahkemeyi eleştirdi.

Aşırı sağcı kimliğiyle bilinen Fogel, "Sabır" notuyla paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Önce Hamas'ı yok edeceğiz, sonra Hizbullah'la ilgileneceğiz ve üzerine tatlı olarak Yüksek Mahkemede düzen oluşturacağız."

İsrail Yüksek Mahkemesi, yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak yasayı iptal etmişti

Mecliste çoğunluğu oluşturan koalisyon hükümeti, yargı düzenlemesine karşı büyüyen siyasi ve toplumsal muhalefete ve kitlesel protestolara rağmen söz konusu yasayı 24 Temmuz'da Meclisten geçirmişti.

"Akla uygunluk standardı" şeklinde ifade edilen hukuki terim, hükümetin aldığı bir kararın makul görülmediği durumlarda Yüksek Mahkeme'ye bu kararı bozma yetkisi veriyor. Hükümet, bu yasa değişikliği ile Yüksek Mahkeme'nin hükümetin kararlarını bozma yetkisini elinden alma imkanına sahip olacaktı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin tartışmalı yargı reformu kapsamındaki "Akla Yatkınlık Yasası"nı dün oy çokluğuyla iptal etmişti.